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(Чернышева) Таисия Ивановна

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1919

Дата смерти

22.06.1919

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919

Отец: Чернышев Иван Михайлович

Мать: Чернышева Параскева

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
07.05.1919
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники дьякон Никольской церкви Валентин Арсентьев Скворцов и девица Анна Адрианова Шалашова
Смерть
22.06.1919
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от слабости | от слабости
Похороны
Неизвестно
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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