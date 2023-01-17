(Чернышева) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1919
Дата смерти22.06.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919
Отец: Чернышев Иван Михайлович
Мать: Чернышева Параскева
Крещение
07.05.1919
Восприемники дьякон Никольской церкви Валентин Арсентьев Скворцов и девица Анна Адрианова Шалашова
Смерть
22.06.1919
Причина смерти: от слабости | от слабости
Похороны
Неизвестно