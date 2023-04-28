Чернышев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1893
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
30.05.1893
Воспреемники Василий Михайлович Чернышев и Евдокия Михайловна Чернышева
Бракосочетание
14.01.1913
Жена: Чернышева Параскева
Рождение ребёнка
14.12.1913
Мать ребёнка: Чернышева Параскева
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Параскева
Рождение ребёнка
05.05.1919
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Параскева
Смерть
Неизвестно