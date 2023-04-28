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Чернышев Иван Михайлович

Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1893

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
30.05.1893
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Воспреемники Василий Михайлович Чернышев и Евдокия Михайловна Чернышева
Бракосочетание
14.01.1913

Жена: Чернышева Параскева

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Чернышев Павел Иванович

Мать ребёнка: Чернышева Параскева

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Параскева

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1919

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Параскева

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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