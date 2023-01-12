Шелашов Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелашов Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Шелашов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелашова Пелагея

Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Чернышева (Шелашова) Параскева

Мать ребёнка: Шелашова Пелагея

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
запись 186
Смерть
Неизвестно

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