Шелашов Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Шелашов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелашова Пелагея
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Чернышева (Шелашова) Параскева
Мать ребёнка: Шелашова Пелагея
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
запись 186
Смерть
Неизвестно