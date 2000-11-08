Большакова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1912
Дата смерти08.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1930
Дочь: Ершова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович
д.Орешка
Рождение ребёнка
03.09.1933
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович
Рождение ребёнка
14.02.1936
Сын: Большаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович
д.Орешка
Рождение ребёнка
06.10.1938
Сын: Большаков Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович
д.Орешка
Рождение ребёнка
1943
Сын: Большаков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2000
с.Кутерем