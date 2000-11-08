Большакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1912

Дата смерти

08.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1930

Дочь: Ершова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович

д.Орешка
Рождение ребёнка
03.09.1933

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович

Рождение ребёнка
14.02.1936

Сын: Большаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович

д.Орешка
Рождение ребёнка
06.10.1938

Сын: Большаков Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович

д.Орешка
Рождение ребёнка
1943

Сын: Большаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Елизарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Елизарович

Смерть
08.11.2000
с.Кутерем
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