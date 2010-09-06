Ершова (Большакова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Большакова) Александра Васильевна

Ершова (Большакова) Александра Васильевна

Место рождения

д.Орешка

Дата рождения

11.01.1930

Дата смерти

06.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930

Отец: Большаков Василий Елизарович

Мать: Большакова Анна Ивановна

д.Орешка
Рождение ребёнка
26.03.1960

Сын: Ершов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Сергей Константинович

Смерть
06.09.2010
с.Кутерем
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close