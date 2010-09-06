Ершова (Большакова) Александра Васильевна
Место рожденияд.Орешка
Дата рождения11.01.1930
Дата смерти06.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930
д.Орешка
Рождение ребёнка
26.03.1960
Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ершов Сергей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.2010
с.Кутерем