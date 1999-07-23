Большаков Михаил Васильевич
Место рожденияд.Орешка
Дата рождения14.02.1936
Дата смерти23.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1936
д.Орешка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Ефалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Ефалия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1999
г.Нефтекамск