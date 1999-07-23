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Большаков Михаил Васильевич

Место рождения

д.Орешка

Дата рождения

14.02.1936

Дата смерти

23.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1936

Отец: Большаков Василий Елизарович

Мать: Большакова Анна Ивановна

д.Орешка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Ефалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Ефалия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Ефалия Ивановна

Смерть
23.07.1999
г.Нефтекамск
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