Пискунова (Богачева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Богачева) Анна Ивановна

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Место рождения

Ахлебинино, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богачев Иван

Мать: Богачева Мария Ивановна

Ахлебинино, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Головатюк Нина Борисовна

Отец ребёнка: Пискунов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Пискунов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Пискунов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Борис

Смерть
Неизвестно
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