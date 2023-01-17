Пискунова (Богачева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богачев Иван
Мать: Богачева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Головатюк Нина Борисовна
Отец ребёнка: Пискунов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Пискунов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Виктор Борисович
Отец ребёнка: Пискунов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пискунов Борис
Смерть
Неизвестно