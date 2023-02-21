Пискунов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Головатюк Нина Борисовна

Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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