Пискунов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Головатюк Нина Борисовна
Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пискунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Виктор Борисович
Мать ребёнка: Пискунова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно