Головатюк (Пискунова) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головатюк (Пискунова) Нина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.?

Отец: Пискунов Борис

Мать: Пискунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1969

Сын: Головатюк Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Головатюк Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейхтер Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Головатюк Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головатюк Алексей Петрович

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