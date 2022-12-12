Головатюк (Пискунова) Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.?
Отец: Пискунов Борис
Мать: Пискунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1969
Сын: Головатюк Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Головатюк Алексей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейхтер Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Головатюк Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно