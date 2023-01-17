Богачева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогачева Мария Ивановна

Богачева Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Василий Иванович

Отец ребёнка: Богачев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богачев Иван

Ахлебинино, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close