Богачева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богачев Иван
Ахлебинино, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно