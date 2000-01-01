Богачев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богачев Иван

Мать: Богачева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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