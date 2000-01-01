Богачев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богачев Иван
Мать: Богачева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно