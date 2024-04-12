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Малыгин Василий Тихонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малыгин Тихон Яковлевич

Мать: Малыгина Анна Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Малыгин Иван Васильев

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Малыгин Егор Васильев

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малыгин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Евдокия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1891
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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