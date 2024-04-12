Малыгин Василий Тихонов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Малыгин Тихон Яковлевич
Мать: Малыгина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Евдокия Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1891