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Малыгин Егор Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Малыгин Василий Тихонов

Мать: Малыгина Евдокия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Марья Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Малыгин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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