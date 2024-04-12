Малыгин Егор Васильев
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Малыгин Василий Тихонов
Мать: Малыгина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Марья Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1894
Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно