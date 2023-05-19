Малыгина (-) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Малыгин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Егор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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