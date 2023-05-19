Малыгина (-) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев
Рождение ребёнка
10.07.1894
Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Малыгин Егор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно