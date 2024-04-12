Малыгина (-) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти02.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1892
Причина смерти: водянкою