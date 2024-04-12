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Малыгина (-) Евдокия Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Малыгин Иван Васильев

Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Малыгин Егор Васильев

Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малыгин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Малыгин Василий Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Василий Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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