Брускова Александра Иванова До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Брускова Александра Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1859

умерла Неизвестно

Супруги
Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
Дети
Брусков Порфирий Дмитриев22.02.1877 г.р.
(Брускова) Евдокия Дмитриева08.03.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Рождение ребёнка
22.02.1877

Сын: Брусков Порфирий Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.03.1878

Дочь: (Брускова) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: (Брускова) Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.11.1881

Дочь: Дашкина (Брускова) Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: (Крест. В Канадее) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Брусков Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Крест. В Канадее Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.09.1893

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: (Брускова) Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.11.1898

Дочь: (Брускова) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Брусков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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