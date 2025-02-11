Брускова Александра Иванова
женский, родилась До 1859
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Брусков Порфирий Дмитриев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: (Брускова) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: (Брускова) Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: Дашкина (Брускова) Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: (Крест. В Канадее) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Сын: Филипп Дмитриев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Сын: Крест. В Канадее Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: (Брускова) Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Дочь: (Брускова) Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев
Отец ребёнка: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев