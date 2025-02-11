Брусков Порфирий Дмитриев 22.02.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Брусков Порфирий Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.02.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.04.1878, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
Мать
Брускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1877

Отец: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Мать: Брускова Александра Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.04.1878
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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