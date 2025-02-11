Брусков Порфирий Дмитриев
мужской, родился 22.02.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.04.1878, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБрусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
МатьБрускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
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Рождение
22.02.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.04.1878
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область