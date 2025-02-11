Дашкина (Брускова) Варвара Дмитриева 29.11.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Дашкина (Брускова) Варвара Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.11.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
Мать
Брускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
Супруги
Дашкин В 1899 Фёдор Семёнов14.05.1881 г.р.
Дети
Дашкин Андрей Федоров26.11.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1881

Отец: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Мать: Брускова Александра Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.09.1899

Муж: Дашкин В 1899 Фёдор Семёнов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Дашкин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Дашкин В 1899 Фёдор Семёнов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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