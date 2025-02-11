Дашкина (Брускова) Варвара Дмитриева
женский, родилась 29.11.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБрусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
МатьБрускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
Супруги
Дашкин В 1899 Фёдор Семёнов14.05.1881 г.р.
Дети
Дашкин Андрей Федоров26.11.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1881
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.09.1899
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1900
Отец ребёнка: Дашкин В 1899 Фёдор Семёнов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно