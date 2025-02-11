Крест. В Канадее Евдоким Дмитриев
мужской, родился 24.07.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.11.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБрусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
МатьБрускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
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Рождение
24.07.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.11.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область