Крест. В Канадее Евдоким Дмитриев 24.07.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Крест. В Канадее Евдоким Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.07.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.11.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев1856 г.р.
Мать
Брускова Александра ИвановаДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892

Отец: Брусков Дмитрий Мокеев / Дмитрий Моисеев

Мать: Брускова Александра Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.11.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.