Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиДо 1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1723
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Абрам Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Никифрова
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Смерть
До 1764