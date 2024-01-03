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Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

До 1764

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1723

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1725

Сын: Абрам Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Никифрова

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Смерть
До 1764

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