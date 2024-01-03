Никифор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Семен Иванов
Мать: Василиса Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Андрей Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Абрам Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Никифрова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Смерть
До 1779