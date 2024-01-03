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Никифор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Семен Иванов

Мать: Василиса Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1725

Сын: Абрам Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Никифрова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Смерть
До 1779

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