Андрей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Никифоров

Андрей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Никифор Семенов

Мать: Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Родионова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сергей Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Родионова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Родионова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Родионова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.