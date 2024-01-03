Андрей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Никифор Семенов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Родионова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сергей Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Родионова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Родионова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Родионова
Смерть
Неизвестно