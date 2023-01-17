Наговицын Алексей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851 ст.
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.
Дочь: Наговицына Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Наговицына Елена Васильева
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.
Сын: Наговицын Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Наговицына Елена Васильева
Бракосочетание
17.08.1909 ст.
Жена: Вшивцева Ксения Сидорова
2 брак для обоих
Рождение ребёнка
03.12.1911 ст.
Сын: Наговицын Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно