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Наговицын Алексей Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851 ст.

Отец: Наговицын Егор Епифамович

Мать: Наговицына Агафия Васильевна

Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Жена: Наговицына Елена Васильева

Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.

Дочь: Наговицына Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Наговицына Елена Васильева

Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.

Сын: Наговицын Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Наговицына Елена Васильева

Бракосочетание
17.08.1909 ст.

Жена: Вшивцева Ксения Сидорова

2 брак для обоих
Рождение ребёнка
03.12.1911 ст.

Сын: Наговицын Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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