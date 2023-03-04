Наговицына Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

21.04.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1851 ст.

Сын: Наговицын Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
06.11.1859 ст.

Сын: Наговицын Михаил Егорович

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
24.04.1861 ст.

Сын: Наговицын Николай Егорович

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
21.05.1864 ст.

Сын: Наговицын Игнат Егорович

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Рождение ребёнка
25.06.1868 ст.

Дочь: Наговицына Ольга Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Егор Епифамович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.04.1885 ст.
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