Наговицына Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти21.04.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1851 ст.
Сын: Наговицын Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
06.11.1859 ст.
Сын: Наговицын Михаил Егорович
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
24.04.1861 ст.
Сын: Наговицын Николай Егорович
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
21.05.1864 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Рождение ребёнка
25.06.1868 ст.
Дочь: Наговицына Ольга Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Епифамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1885 ст.