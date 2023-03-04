Наговицын Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1861 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.04.1884 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.
Дочь: (Наговицына) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Сын: Наговицын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна
Смерть
Неизвестно