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Наговицын Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1861 ст.

Отец: Наговицын Егор Епифамович

Мать: Наговицына Агафия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.04.1884 ст.

Жена: Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Дочь: (Наговицына) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Сын: Наговицын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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