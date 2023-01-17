Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862 ст.

Отец: Вшивцев Максим Саввович

Мать: Вшивцева Устина Парамонова

Бракосочетание
22.04.1884 ст.

Муж: Наговицын Николай Егорович

Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Наговицын Николай Егорович

Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Сын: Наговицын Николай Николаевич

Отец ребёнка: Наговицын Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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