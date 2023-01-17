Наговицына (Вшивцева) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862 ст.
Бракосочетание
22.04.1884 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Наговицын Николай Егорович
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Сын: Наговицын Николай Николаевич
Отец ребёнка: Наговицын Николай Егорович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно