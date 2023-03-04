Вшивцева (Жилтухина) Устина Парамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Жилтухина) Устина Парамонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Перемонтинская Юртинский приход
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
15.07.1859 ст.

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
03.02.1862 ст.

Дочь: Наговицына Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
11.06.1864 ст.

Сын: Вшивцев Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Рождение ребёнка
09.08.1876 ст.

Сын: Вшивцев Александр Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Максим Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876
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