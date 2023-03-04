Вшивцева (Жилтухина) Устина Парамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Перемонтинская Юртинский приход
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.
Сын: Вшивцев Матвей Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
15.07.1859 ст.
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
03.02.1862 ст.
Дочь: Наговицына Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
11.06.1864 ст.
Сын: Вшивцев Леонтий Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.
Сын: Вшивцев Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Рождение ребёнка
09.08.1876 ст.
Сын: Вшивцев Александр Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876