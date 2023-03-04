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Вшивцев Матвей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1857 ст.

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1857 ст.

Отец: Вшивцев Максим Саввович

Мать: Вшивцева (Жилтухина) Устина Парамонова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.10.1879 ст.

Жена: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Дочь: (Вшивцева) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
05.04.1883 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.

Сын: Вшивцев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.

Сын: Вшивцев Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
31.03.1891 ст.

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.

Сын: Вшивцев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Рождение ребёнка
10.09.1898 ст.

Сын: мёртвый

Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

Смерть
После 1898

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