Вшивцев Матвей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1857 ст.
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1857 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Дочь: (Вшивцева) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
05.04.1883 ст.
Сын: Вшивцев Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.
Сын: Вшивцев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
31.03.1891 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.
Сын: Вшивцев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Рождение ребёнка
10.09.1898 ст.
Сын: мёртвый
Мать ребёнка: Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Смерть
После 1898