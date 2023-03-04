Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева

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Место рождения

д. Поповская

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поповская
Бракосочетание
28.10.1879 ст.

Муж: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
05.04.1883 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.

Сын: Вшивцев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.

Сын: Вшивцев Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
31.03.1891 ст.

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.

Сын: Вшивцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
10.09.1898 ст.

Сын: мёртвый

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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