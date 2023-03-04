Вшивцева (Бокова) Пелагея Клементева
Место рожденияд. Поповская
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поповская
Бракосочетание
28.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
05.04.1883 ст.
Сын: Вшивцев Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.
Сын: Вшивцев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
31.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.
Сын: Вшивцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
10.09.1898 ст.
Сын: мёртвый
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Максимович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно