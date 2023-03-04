Вшивцева Ксения Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огородников Иван
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.08.1909 ст.
2 брак для обоих
Рождение ребёнка
03.12.1911 ст.
Сын: Наговицын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич
Смерть
Неизвестно