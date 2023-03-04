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Вшивцева Ксения Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Иван

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.08.1909 ст.

Муж: Наговицын Алексей Георгиевич

2 брак для обоих
Рождение ребёнка
03.12.1911 ст.

Сын: Наговицын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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