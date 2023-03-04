Наговицына (Шурмаева) Елена Васильева
Место рождениядер. Бельтюковского
Дата рождения1854
Дата смерти02.08.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.
Дочь: Наговицына (Наговицына) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.
Сын: Наговицын Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич
Смерть
02.08.1909 ст.