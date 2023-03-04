Наговицына (Шурмаева) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Шурмаева) Елена Васильева

Место рождения

дер. Бельтюковского

Дата рождения

1854

Дата смерти

02.08.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Муж: Наговицын Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.

Дочь: Наговицына (Наговицына) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.

Сын: Наговицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Наговицын Алексей Георгиевич

Смерть
02.08.1909 ст.

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