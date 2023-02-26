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Мария Ильина

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Михалченков Илья Матвеев

Мать: Анна Лукьянова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Никифор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1858

Сын: Лазарь Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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