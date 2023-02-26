Мария Ильина
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Михалченков Илья Матвеев
Мать: Анна Лукьянова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857
Муж: Никифор Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1858
Сын: Лазарь Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно