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Никифор Петров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

25.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пётр Дорофеев

Мать: Параскева Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857

Жена: Мария Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1858

Сын: Лазарь Никифоров

Мать ребёнка: Мария Ильина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.01.1877
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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