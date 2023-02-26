Никифор Петров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смерти25.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пётр Дорофеев
Мать: Параскева Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857
Жена: Мария Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1858
Сын: Лазарь Никифоров
Мать ребёнка: Мария Ильина
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.01.1877
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.