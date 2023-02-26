Пётр Дорофеев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти29.08.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дорофей Данилов
Мать: Наталия Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1833
Жена: Параскева Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1837
Сын: Елисей Петров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1842
Дочь: Марфа (Мария) Петрова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844
Сын: Роман Петров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.08.1847
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.