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Пётр Дорофеев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.08.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дорофей Данилов

Мать: Наталия Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1833

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1837

Сын: Елисей Петров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1842

Дочь: Марфа (Мария) Петрова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Роман Петров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.08.1847
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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