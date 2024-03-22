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Азальнев Алексей Петров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

07.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Азальнев Пётр Герасимов

Мать: Азальнева Анастасия Харлампиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1892

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Азальнев Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Азальнев Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Азальнев Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азальнева Александра Петрова

Смерть
07.06.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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