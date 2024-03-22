Азальнев Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти07.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
26.04.1892
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Рождение ребёнка
01.11.1895
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Азальнев Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Азальнев Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Азальнева Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1916