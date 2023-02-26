Азальнева Анастасия Харлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти19.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1860
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мотыкальская Матрона Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мелехова Анна Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
13.07.1872
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
16.07.1873
Сын: Азальнев Иван Петров
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
До 1873
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
23.12.1875
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
19.09.1877
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов
Смерть
19.04.1902