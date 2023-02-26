Азальнева Анастасия Харлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзальнева Анастасия Харлампиева

Азальнева Анастасия Харлампиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1860

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мотыкальская Матрона Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мелехова Анна Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Азальнев Алексей Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Азальнев Георгий Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Азальнев Ефимий Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Рождение ребёнка
13.07.1872

Сын: Азальнев Василий Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1873

Сын: Азальнев Иван Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Азальнев Сергей Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1875

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1877

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Азальнев Иосиф Петров

Отец ребёнка: Азальнев Пётр Герасимов

Смерть
19.04.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close