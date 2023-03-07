Мотыкальская (Азальнева) Матрона Петрова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
23.01.1887
Рождение ребёнка
19.08.1888
Дочь: Иванова Наталия Александрова
Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров
Рождение ребёнка
11.03.1890
Сын: Мотыкальский Алексей Александров
Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров
Рождение ребёнка
03.01.1892
Сын: Мотыкальский Иоанн Александров
Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров
Смерть
Неизвестно