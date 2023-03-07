Мотыкальская (Азальнева) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотыкальская (Азальнева) Матрона Петрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Азальнев Пётр Герасимов

Мать: Азальнева Анастасия Харлампиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1887

Муж: Мотыкальский Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1888

Дочь: Иванова Наталия Александрова

Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Мотыкальский Алексей Александров

Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1892

Сын: Мотыкальский Иоанн Александров

Отец ребёнка: Мотыкальский Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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