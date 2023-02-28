Мотыкальский Александр Петров
Место рождения
Дата рождения20.11.1857
Дата смерти05.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1857
Отец: Мотыкальский Пётр Григорьев
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
23.01.1887
Рождение ребёнка
19.08.1888
Дочь: Иванова Наталия Александрова
Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1890
Сын: Мотыкальский Алексей Александров
Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова
Рождение ребёнка
03.01.1892
Сын: Мотыкальский Иоанн Александров
Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова
Смерть
05.08.1895