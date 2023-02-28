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Мотыкальский Александр Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1857

Дата смерти

05.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1857

Отец: Мотыкальский Пётр Григорьев

Мать: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1887

Жена: Мотыкальская Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1888

Дочь: Иванова Наталия Александрова

Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Мотыкальский Алексей Александров

Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1892

Сын: Мотыкальский Иоанн Александров

Мать ребёнка: Мотыкальская Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.08.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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