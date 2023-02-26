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Азальнева Александра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1892

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Азальнев Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Азальнев Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Азальнев Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азальнев Алексей Петров

Смерть
Неизвестно
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