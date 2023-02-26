Азальнева Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1892
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Рождение ребёнка
01.11.1895
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Азальнев Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Азальнев Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Азальнев Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно