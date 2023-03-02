Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна
женский, родилась 1876, Бердянск
умерла Неизвестно
Супруги
Голубенко Константин Спиридонович1873 г.р.
Дети
(Голубенко) Татьяна Константиновна02.01.1896 г.р.
Голубенко Павел Константинович1898 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1894
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: (Голубенко) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Голубенко Павел Константинович
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Извекова (Голубенко) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Криулина (Голубенко) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Смерть
Неизвестно