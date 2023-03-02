Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1876, Бердянск

умерла Неизвестно

Супруги
Голубенко Константин Спиридонович1873 г.р.
Дети
(Голубенко) Татьяна Константиновна02.01.1896 г.р.
Голубенко Павел Константинович1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1894

Муж: Голубенко Константин Спиридонович

Супруг(-а): Ольга Леонтьевна Голубенко (Филатова)

Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: (Голубенко) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубенко Павел Константинович

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Извекова (Голубенко) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Криулина (Голубенко) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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