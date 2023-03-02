Извекова (Голубенко) Екатерина Константиновна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Извекова (Голубенко) Екатерина Константиновна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1901, Бердянск

умерла Неизвестно

Отец
Голубенко Константин Спиридонович1873 г.р.
Мать
Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна1876 г.р.
Супруги
Извеков Яков Павлович22.10.1900 г.р.
Дети
(Селезнев Извекова) Валентина Яковлевна27.01.1927 г.р.
(Селезнев Извекова) Анна Яковлевна10.03.1929 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Голубенко Константин Спиридонович

Мать: Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: (Селезнев Извекова) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович

Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: (Селезнев Извекова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович

Рождение ребёнка
28.03.1937

Сын: Извеков Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.