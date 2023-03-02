Извекова (Голубенко) Екатерина Константиновна
женский, родилась 1901, Бердянск
умерла Неизвестно
ОтецГолубенко Константин Спиридонович1873 г.р.
МатьГолубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна1876 г.р.
Супруги
Извеков Яков Павлович22.10.1900 г.р.
Дети
(Селезнев Извекова) Валентина Яковлевна27.01.1927 г.р.
(Селезнев Извекова) Анна Яковлевна10.03.1929 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: (Селезнев Извекова) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: (Селезнев Извекова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1937
Сын: Извеков Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Извеков Яков Павлович
Смерть
Неизвестно