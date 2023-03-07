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Голубенко Константин Спиридонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1894

Жена: Голубенко Ольга Леонтьевна

Супруг(-а): Ольга Леонтьевна Голубенко (Филатова)
Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубенко Павел Константинович

Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Извекова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Криулина Нина Константиновна

Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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