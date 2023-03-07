Голубенко Константин Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1894
Супруг(-а): Ольга Леонтьевна Голубенко (Филатова)
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Голубенко Павел Константинович
Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Извекова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Криулина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Голубенко Ольга Леонтьевна
Смерть
Неизвестно