Плешкова Катерина Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно