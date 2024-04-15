Плешкова Катерина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова Катерина Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плешков Ларион Егорович

Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Плешков Никифор Егорович

Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Плешков Егор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Егор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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