Плешков Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1808
Отец: Плешков Егор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857