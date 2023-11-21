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Плешков Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бедрин Сидор Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1808

Отец: Плешков Егор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плешков Ларион Егорович

Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Плешков Никифор Егорович

Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Плешкова Катерина Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Катерина Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857
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