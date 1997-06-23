Зотова (Куприянова) Регина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Куприянова) Регина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1997

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Муж

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1997

Отец: Куприянов Владимир

Мать: Куприянова Наталья Геннадьевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Анатолий

Рождение ребёнка
16.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Анатолий

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