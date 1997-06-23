Зотова (Куприянова) Регина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1997
Отец: Куприянов Владимир
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Анатолий
Рождение ребёнка
16.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Анатолий