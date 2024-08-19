Зотов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1997 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Регина Владимировна

Рождение ребёнка
16.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Регина Владимировна

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