Куприянова (Бутузова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова (Бутузова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1976

Отец: Бутузов Геннадий Иванович

Мать: Бутузова Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприянов Владимир

Рождение ребёнка
23.06.1997

Дочь: Зотова Регина Владимировна

Отец ребёнка: Куприянов Владимир

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