Куприянова (Бутузова) Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1976
Отец: Бутузов Геннадий Иванович
Мать: Бутузова Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куприянов Владимир
Рождение ребёнка
23.06.1997
Дочь: Зотова Регина Владимировна
Отец ребёнка: Куприянов Владимир