Бутузова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1976
Дочь: Куприянова (Бутузова) Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутузов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1984
Сын: Бутузов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Бутузов Геннадий Иванович