Бутузова Клавдия 19.03.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутузова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бутузов Геннадий Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутузов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1976

Дочь: Куприянова (Бутузова) Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутузов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1984

Сын: Бутузов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Бутузов Геннадий Иванович

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