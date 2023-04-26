Томбасов Филат
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Томбасов Даниил Филатович
Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния