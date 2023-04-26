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Томбасов Филат

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Томбасов Даниил Филатович

Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Томбасов Иван Филатович

Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томбасов Фома Филатович

Мать ребёнка: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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