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Томбасов Даниил Филатович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Томбасов Филат

Мать: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Томбасов Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Агафья Никитична

Смерть
1844
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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