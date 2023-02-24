Томбасов Даниил Филатович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1800
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Томбасов Филат
Мать: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1829
Сын: Томбасов Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844